Посол Молдавии Кирилэ предрек сильный удар по экономике страны из-за украинских беженцев

Новый поток украинских беженцев может нанести существенный удар экономике Молдавии. Такое мнение выразил посол республики в Бухаресте Виктор Кирилэ.
По его словам, в случае увеличения масштабов военных действий на Украине существенно увеличится поток мигрантов. Это, как указал Кирилэ, может потребовать больших затрат на их размещение и содержание.
«У нас может быть новый поток беженцев, что будет сильным ударом по нашей экономике и по нашим и без того довольно ограниченным ресурсам», — отметил посол.
Ранее телеканал RT сообщил, что власти Запорожской области заявили об изъятии детей у украинских беженцев в западных странах.