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Посол Молдавии Кирилэ предрек сильный удар по экономике страны из-за украинских беженцев

Посол Молдавии Кирилэ предрек сильный удар по экономике страны из-за украинских беженцев
Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Новый поток украинских беженцев может нанести существенный удар экономике Молдавии. Такое мнение выразил посол республики в Бухаресте Виктор Кирилэ.

По его словам, в случае увеличения масштабов военных действий на Украине существенно увеличится поток мигрантов. Это, как указал Кирилэ, может потребовать больших затрат на их размещение и содержание.

«У нас может быть новый поток беженцев, что будет сильным ударом по нашей экономике и по нашим и без того довольно ограниченным ресурсам», — отметил посол.

Ранее телеканал RT сообщил, что власти Запорожской области заявили об изъятии детей у украинских беженцев в западных странах.

Молдавия посол украинские беженцы Экономика
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