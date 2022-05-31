Посол Мирошник: украинские националисты собираются бежать из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями

«Украинские боевики собираются покидать Северодонецк, прикрываясь мирными жителями. Людям, находящимся в убежищах на химкомбинате “Азот”, дана команда собирать вещи и готовиться к эвакуации. Боевики собираются захватить заложников на территории комбината и под их прикрытием покинуть Северодонецк, оставив только резервные силы для прикрытия отхода», — констатировал Мирошник.