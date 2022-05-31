Посол Мирошник: украинские националисты собираются бежать из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями

Украинские националисты планируют эвакуироваться из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, передает РИА Новости.
По информации дипломата, украинская сторона собирается использовать мирных граждан, остающихся на предприятии «Азот».
«Украинские боевики собираются покидать Северодонецк, прикрываясь мирными жителями. Людям, находящимся в убежищах на химкомбинате “Азот”, дана команда собирать вещи и готовиться к эвакуации. Боевики собираются захватить заложников на территории комбината и под их прикрытием покинуть Северодонецк, оставив только резервные силы для прикрытия отхода», — констатировал Мирошник.
Посол ЛНР добавил, что всем мирным жителям, находящимся в районе «Азота», следует по возможности перебраться в другие укрытия, чтобы не стать живым щитом для националистов.
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