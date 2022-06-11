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Посол Мельник: Германия согласилась передать Украине комплексы ПВО IRIS-T

Посол Мельник: Германия согласилась передать Украине комплексы ПВО IRIS-T
wikipedia.org/ CC BY-SA 3.0

Германия отправит Украине комплексы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

На своей странице в социальных сетях дипломат написал, что эти системы стали единственным, за что он поблагодарил германского канцлера Олафа Шольца за последние месяцы. По его словам, IRIS-T серьезно помогут украинской армии.

«Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot», — отметил Мельник.

В то же время он был вынужден признать, что до появления этих комплексов ПВО в рядах ВСУ дело дойдет еще нескоро. IRIS-T пока находятся в процессе производства, кроме того их еще предстоит освоить военнослужащим, что тоже займет определенное время.

Вооружение Германия Мельник Украина
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