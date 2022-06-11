Посол Мельник: Германия согласилась передать Украине комплексы ПВО IRIS-T

Германия отправит Украине комплексы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.
На своей странице в социальных сетях дипломат написал, что эти системы стали единственным, за что он поблагодарил германского канцлера Олафа Шольца за последние месяцы. По его словам, IRIS-T серьезно помогут украинской армии.
«Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot», — отметил Мельник.
В то же время он был вынужден признать, что до появления этих комплексов ПВО в рядах ВСУ дело дойдет еще нескоро. IRIS-T пока находятся в процессе производства, кроме того их еще предстоит освоить военнослужащим, что тоже займет определенное время.