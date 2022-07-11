Подразделения украинской армии удерживают Северск только при помощи заградотрядов. Об этом заявил представитель Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
Посол отметил, что сейчас в Северске остались подразделения территориальной обороны и наскоро мобилизованные нацгвардейцы. Обученные же подразделения ВСУ отвели в пригород и дальше в сторону Славянска.
«Боевики “Азова” (против боевиков нацбатальона в России возбуждены уголовные дела – ред.), “Правого сектора”* (запрещен в России) и других нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают “побратимов” при попытке к бегству из городка. Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев “при попытке к бегству”. Вспыхивают перестрелки “между своими”», — говорится в сообщении Мирошника.
Подразделения союзных войск активно отрабатывают из артиллерии пригороды, где боевики нарыли целые укрепрайоны. Штурмовые подразделения в город еще не вошли, но находятся очень близко.
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация