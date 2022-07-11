Посол ЛНР в России: украинские силовики удерживают Северск благодаря заградотрядам

«Боевики “Азова” (против боевиков нацбатальона в России возбуждены уголовные дела – ред.), “Правого сектора”* (запрещен в России) и других нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают “побратимов” при попытке к бегству из городка. Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев “при попытке к бегству”. Вспыхивают перестрелки “между своими”», — говорится в сообщении Мирошника.