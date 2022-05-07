Посол ЛНР в России: силы ВСУ блокированы у Северодонецка после попытки контратаки

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Военные ВСУ предприняли попытку контратаки в селе Воеводовка в предместьях Северодонецка, однако националисты были блокированы. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник, передает РИА Новости.
«В Воеводовке со стороны украинских боевиков была попытка контрнаступления, закончилась плачевно. Оставив на поле боя множество двухсотых вояки откатились к своим позициям. По сути, все националисты, подзадержавшиеся в Воеводовке, блокированы. У них есть выбор — либо с большими потерями попытаться вырваться с боем, либо сдаться и остаться в живых», — сообщил Мирошник в личном Telegram-канале.
Согласно его данным, по территории Лисичанского завода резинотехнических изделий и колхозу «Лисичанский» ВС РФ нанесли точные удары.
«Уничтожены артиллерийские и минометные батареи, которые вели обстрелы Рубежного, Северодонецка, Кременной и ближних населенных пунктов. Много разбитой техники, много погибших военных Украины», — написал посол ЛНР в России.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.