Посол ЛНР в России: силы ВСУ блокированы у Северодонецка после попытки контратаки

«В Воеводовке со стороны украинских боевиков была попытка контрнаступления, закончилась плачевно. Оставив на поле боя множество двухсотых вояки откатились к своим позициям. По сути, все националисты, подзадержавшиеся в Воеводовке, блокированы. У них есть выбор — либо с большими потерями попытаться вырваться с боем, либо сдаться и остаться в живых», — сообщил Мирошник в личном Telegram-канале.