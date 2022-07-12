Посол ЛНР в России рассказал об окружении ВСУ союзными силами в Северске

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что союзные силы ведут окружение Северска в ДНР, где остались украинские бойцы территориальной обороны и новобранцы, пишет ТАСС.
Ранее Минобороны РФ сообщило о больших потерях украинских формирований в районе Северска. Критическое положение сложилось в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВФУ. Потери данного соединения за время боевых действий составили более 70 процентов личного состава.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.