Посол ЛНР в России рассказал об окружении ВСУ союзными силами в Северске

Ранее Минобороны РФ сообщило о больших потерях украинских формирований в районе Северска. Критическое положение сложилось в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВФУ. Потери данного соединения за время боевых действий составили более 70 процентов личного состава.