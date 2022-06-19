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Посол ЛНР в России Мирошник рассказал об уличных боях в населенном пункте Золотое

Посол ЛНР в России Мирошник рассказал об уличных боях в населенном пункте Золотое
Федеральное агентство новостей

Подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР ликвидируют украинских националистов в нескольких населенных пунктах. Об этом заявил посол Луганской народной Республики в России Родион Мирошник.

Он уточнил, что в настоящее время в Берестовом, Спорном и Волчеяровке идут уличные бои.

«По окраинам Лисичанска наносятся очень серьезные удары. Скопления ВСУ несут большие потери и в промзоне Лисичанского НПЗ», — написал посол в своем Telegram-канале.

По словам Мирошника, союзные войска в настоящее время значительно продвинулись в населенном пункте Золотое.

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