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Посол ЛНР в России Мирошник пошутил по поводу приостановки продажи Украине дронов из США

Посол ЛНР в России Мирошник пошутил по поводу приостановки продажи Украине дронов из США
wikimedia.org/Photo Courtesy of U.S. Army/public domain

Военнослужащие Народной милиции ЛНР с сожалением узнали о том, что США приостановили продажу своих беспилотных летательных аппаратов Украине, пошутил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Речь идет об ударных беспилотниках MQ-1C Gray Eagle американского производства. Отмечается, что Вашингтон планировал поставить Киеву четыре таких дрона, однако впоследствии заморозил сделку, на что с иронией отреагировал дипломат.

«Опасаются, что они попадут в руки русских и все секреты будут раскрыты. А жаль. На них у наших бойцов уже были планы», — написал Мирошник у себя в соцсетях.

Сообщается, что каждый БПЛА Gray Eagle стоит десять миллионов долларов. Ранее сделку на продажу этих аппаратов Украине одобрил Белый дом, однако сейчас ее пересматривает Пентагон из соображений безопасности.

бпла ЛНР мирошник США Украина
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