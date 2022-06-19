Посол ЛНР в России Мирошник пошутил по поводу приостановки продажи Украине дронов из США

Военнослужащие Народной милиции ЛНР с сожалением узнали о том, что США приостановили продажу своих беспилотных летательных аппаратов Украине, пошутил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
Речь идет об ударных беспилотниках MQ-1C Gray Eagle американского производства. Отмечается, что Вашингтон планировал поставить Киеву четыре таких дрона, однако впоследствии заморозил сделку, на что с иронией отреагировал дипломат.
«Опасаются, что они попадут в руки русских и все секреты будут раскрыты. А жаль. На них у наших бойцов уже были планы», — написал Мирошник у себя в соцсетях.
Сообщается, что каждый БПЛА Gray Eagle стоит десять миллионов долларов. Ранее сделку на продажу этих аппаратов Украине одобрил Белый дом, однако сейчас ее пересматривает Пентагон из соображений безопасности.