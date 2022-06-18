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Посол ЛНР в РФ Мирошник сообщил об оранжевом столбе дыма над Северодонецком

Посол ЛНР в РФ Мирошник сообщил об оранжевом столбе дыма над Северодонецком
Alexander Rekun/Global Look Press

Оранжевый столб дыма поднялся в небо в районе Северодонецка, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, это могло произойти из-за подрыва емкостей с азотной кислотой. Стоит отметить, что в настоящее время на территории химзавода «Азот» укрываются украинские силовики и иностранные наемники. В Сети были опубликованы кадры «дымного гриба» вблизи города.

Ранее сообщалось, что засевшие на «Азоте» националисты могут сдаться в плен уже через несколько дней, потому что у них заканчиваются запасы еды и воды.

ЛНР мирошник северодонецк
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