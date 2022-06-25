Посол ЛНР Мирошник: украинские военные в Горском и Золотом хотят сдаться в плен

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что есть сообщения о том, что украинские войска в Горском и Золотом подают сигналы о готовности к сдаче в плен, там находится до 2 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что силы ЛНР при окружении украинской группировки в районе Горского и Золотого ликвидировали группу иностранных наемников.
Минобороны сообщало, что военнослужащие ВСУ в районах Горского, Подлесного и Врубовки потеряли более 60 процентов личного состава, а затем самовольно оставили позиции.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.