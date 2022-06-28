Новости0

Посол ЛНР Мирошник: союзные силы контролируют треть территории Лисичанска

Посол ЛНР Мирошник: союзные силы контролируют треть территории Лисичанска
Федеральное агентство новостей

Подразделения ВС РФ и Народной милиции ЛНР контролируют более 30% территории Лисичанска. Об этом рассказал посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.  

Бойцы российской армии ведут уличные бои в районе стадиона «Шахтер», заявил дипломат. По словам Мирошника, союзные силы форсировали Северский Донец и закрепились северо-западнее Лисичанска, в районе населенных пунктов Приволье и Шепилово.

Также дипломат заявил, что ВС РФ приступили к зачистке промзон Лисичанска, вытесняя отряды украинских националистов с территории города.  

вс рф лисичанск ЛНР спецоперация
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.