Посол ЛНР Мирошник: союзные силы контролируют треть территории Лисичанска

Также дипломат заявил, что ВС РФ приступили к зачистке промзон Лисичанска, вытесняя отряды украинских националистов с территории города.

Бойцы российской армии ведут уличные бои в районе стадиона «Шахтер», заявил дипломат. По словам Мирошника, союзные силы форсировали Северский Донец и закрепились северо-западнее Лисичанска, в районе населенных пунктов Приволье и Шепилово.

Подразделения ВС РФ и Народной милиции ЛНР контролируют более 30% территории Лисичанска. Об этом рассказал посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.