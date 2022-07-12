Посол ЛНР Мирошник: Киев решил мобилизовать миллион украинцев в упрек западным партнерам

В понедельник, 11 июля, глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в армию мобилизуют миллион украинцев, усилиями которых под контроль Киева будет возращено южное побережье. Однако в беседе с РИА Новости представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник отметил, что ни о каком контрнаступлении речи быть не может.