Посол ЛНР Мирошник: Киев решил мобилизовать миллион украинцев в упрек западным партнерам

Заявления о мобилизации и контрнаступлении ВСУ на юге Украины являются попыткой Киева упрекнуть Запад в недостаточной помощи, считает посол ЛНР в России Родион Мирошник.
В понедельник, 11 июля, глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в армию мобилизуют миллион украинцев, усилиями которых под контроль Киева будет возращено южное побережье. Однако в беседе с РИА Новости представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник отметил, что ни о каком контрнаступлении речи быть не может.
«Миллион, о котором заявил Резников, это своего рода претензия к Западу, который в недостаточном количестве, по мнению Украины, предоставляет им и деньги, и вооружение», — считает Мирошник.
Военный эксперт Константин Сивков, в свою очередь, назвал приказ украинского президента Владимира Зеленского о контрнаступлении на юге самоубийственным для ВСУ и предположил, что это была пропаганда, направленная, главным образом, на США.