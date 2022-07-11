Новости0

Посол Финляндии: санкции Запада едва ли ослабят военную мощь России

Посол Финляндии: санкции Запада едва ли ослабят военную мощь России
Федеральное агентство новостей

Многочисленные санкционные ограничения, которые Запад вводит против Москвы, вряд ли смогут ослабить Вооруженные силы РФ. Такое мнение высказал посол Финляндии в Соединенных Штатах Микко Хаутала.

Дипломат подчеркнул, что этого однозначно не произойдет в ближайшее время. По мнению Хаутала, западные государства могут пытаться ослабить Россию еще «очень долго».

«Я думаю, они могут продолжать делать то, что они делают, еще очень долго, и санкции не смогут это остановить», — заявил Хаутала.

Посол добавил, что Россия по-прежнему обладает огромными запасами вооружения и продолжает производить боеприпасы. Он выразил уверенность, что санкции Запада вряд ли повлияют на это в ближайший год.

армия россии Запад санкции спецоперация США финляндия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.