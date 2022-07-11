Посол Финляндии: санкции Запада едва ли ослабят военную мощь России

Многочисленные санкционные ограничения, которые Запад вводит против Москвы, вряд ли смогут ослабить Вооруженные силы РФ. Такое мнение высказал посол Финляндии в Соединенных Штатах Микко Хаутала.
Дипломат подчеркнул, что этого однозначно не произойдет в ближайшее время. По мнению Хаутала, западные государства могут пытаться ослабить Россию еще «очень долго».
«Я думаю, они могут продолжать делать то, что они делают, еще очень долго, и санкции не смогут это остановить», — заявил Хаутала.
Посол добавил, что Россия по-прежнему обладает огромными запасами вооружения и продолжает производить боеприпасы. Он выразил уверенность, что санкции Запада вряд ли повлияют на это в ближайший год.