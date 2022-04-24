Посол Денисов: Россия намерена активно сотрудничать с Китаем в космической сфере

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Москва готова активно налаживать контакты с Пекином в
аэрокосмической сфере. Соответствующее заявление озвучил посол России в Китае
Андрей Денисов.
Дипмиссия РФ в честь Дня космонавтики, который в КНР
отмечается 24 апреля, направила поздравительное послание руководителю
Китайского национального космического управления Чжан Кэцзяню.
«Российская сторона готова к сотрудничеству с китайскими
друзьями и будет постоянно прилагать усилия, вносить еще больший вклад для
продвижения совместных проектов в исследовании космоса», — сказано в
поздравлении.
Ранее глава Управления программы пилотируемых космических
полетов КНР Хао Чунь сообщил, что руководство страны планирует на равноправной
основе использовать свою орбитальную станцию совместно с РФ и другими
государствами, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире.