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    Посол Денисов: Россия намерена активно сотрудничать с Китаем в космической сфере

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Посол Денисов: Россия намерена активно сотрудничать с Китаем в космической сфере

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    Roscosmos/via Globallookpress.com

    Москва готова активно налаживать контакты с Пекином в
    аэрокосмической сфере. Соответствующее заявление озвучил посол России в Китае
    Андрей Денисов.

    Дипмиссия РФ в честь Дня космонавтики, который в КНР
    отмечается 24 апреля, направила поздравительное послание руководителю
    Китайского национального космического управления Чжан Кэцзяню.

    «Российская сторона готова к сотрудничеству с китайскими
    друзьями и будет постоянно прилагать усилия, вносить еще больший вклад для
    продвижения совместных проектов в исследовании космоса», — сказано в
    поздравлении.

    Ранее глава Управления программы пилотируемых космических
    полетов КНР Хао Чунь сообщил, что руководство страны планирует на равноправной
    основе использовать свою орбитальную станцию совместно с РФ и другими
    государствами, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире.

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