Посол Боцан-Харченко назвал суверенным делом создание военной базы РФ в Сербии

Боцан-Харченко уточнил, что размещение российских баз в Сербии является суверенным делом страны. Посол уточнил, что это является и вопросом самой России. При этом, он напомнил о существовании совместного гуманитарного центра, целью которого является кризисное реагирование на случай гуманитарной катастрофы.