Посол Боцан-Харченко назвал суверенным делом создание военной базы РФ в Сербии

Чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что создание военной базы РФ на территории Сербии является суверенным делом Белграда, передает SM News.
Боцан-Харченко уточнил, что размещение российских баз в Сербии является суверенным делом страны. Посол уточнил, что это является и вопросом самой России. При этом, он напомнил о существовании совместного гуманитарного центра, целью которого является кризисное реагирование на случай гуманитарной катастрофы.
Вместе с этим, Боцан-Харченко указал, что Сербия является дружественной для России страной, поэтому Белград «принципиально отвергает санкции, введенные против РФ».
Дипломат обратил внимание на политическую составляющую в договоренности о поставках российского газа по наиболее благоприятной и приемлемой для Сербии цене. Россия также обеспечивает энергетическую стабильность стран, и оба государство не прекращают военно-техническое сотрудничество.