    В тренде

    Посол Антонов: в госдепе растет раздражение из-за независимой позиции Латинской Америки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    wikipedia.org/AgnosticPreachersKid/CC BY-SA 3.0

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    wikipedia.org/AgnosticPreachersKid/CC BY-SA 3.0

    Независимая позиция стран Латинской Америки увеличивает
    раздражение в американском государственном департаменте. Об этом сообщил посол
    России Анатолий Антонов.

    Дипломат так прокомментировал заявление госдепа о том, что
    США ожидают от стран Латинской Америки соблюдения санкционных ограничений
    против России, ее финансовых институтов и частных организаций, которые связаны
    с правительством, передает Telegram-канал посольства.

    Антонов отметил, что Латинская Америка отказывается
    принимать участие в санкционном «крестовом походе» против Москвы и имеет свое
    мнение по поводу кризиса на Украине. Целью этих заявлений является запугивание
    союзников угрозами как наказание за неприсоединение к компании против России.

    Посол ранее заявил,
    что госдеп стремится очернить государственный строй неугодных стран. Антонов
    так отреагировал на публикацию доклада по правам человека за прошлый год.

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »