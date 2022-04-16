Посол Антонов: в госдепе растет раздражение из-за независимой позиции Латинской Америки

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Независимая позиция стран Латинской Америки увеличивает
раздражение в американском государственном департаменте. Об этом сообщил посол
России Анатолий Антонов.
Дипломат так прокомментировал заявление госдепа о том, что
США ожидают от стран Латинской Америки соблюдения санкционных ограничений
против России, ее финансовых институтов и частных организаций, которые связаны
с правительством, передает Telegram-канал посольства.
Антонов отметил, что Латинская Америка отказывается
принимать участие в санкционном «крестовом походе» против Москвы и имеет свое
мнение по поводу кризиса на Украине. Целью этих заявлений является запугивание
союзников угрозами как наказание за неприсоединение к компании против России.
Посол ранее заявил,
что госдеп стремится очернить государственный строй неугодных стран. Антонов
так отреагировал на публикацию доклада по правам человека за прошлый год.