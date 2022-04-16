Посол Антонов: в госдепе растет раздражение из-за независимой позиции Латинской Америки

Антонов отметил, что Латинская Америка отказывается

принимать участие в санкционном «крестовом походе» против Москвы и имеет свое

мнение по поводу кризиса на Украине. Целью этих заявлений является запугивание

союзников угрозами как наказание за неприсоединение к компании против России.