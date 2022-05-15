Посол Антонов: США выиграли от зависшего «Северного потока — 2»

«Огромные усилия были предприняты американцами с тем, чтобы разорвать проект “СП-1”, ну и наконец им удалось сегодня… Проект “СП-2” просто завис. Кто выиграл?.. Конечно же, США, которые по высоким ценам навязывают миру свой дорогой СПГ. Европа стала более зависимой от Вашингтона», — пояснил Антонов.