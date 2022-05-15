...
    В тренде

    Посол Антонов: США выиграли от зависшего «Северного потока — 2»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Посол Антонов: США выиграли от зависшего «Северного потока — 2»

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress/Stefan Sauer

    Европа стала более зависима от Соединенных Штатов. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

    По его словам, от зависшего проекта «Северный поток — 2» выиграли только США. Вашингтон сейчас навязывает всем европейским потребителям сжиженный природный газ (СПГ) по завышенным ценам.

    «Огромные усилия были предприняты американцами с тем, чтобы разорвать проект “СП-1”, ну и наконец им удалось сегодня… Проект “СП-2” просто завис. Кто выиграл?.. Конечно же, США, которые по высоким ценам навязывают миру свой дорогой СПГ. Европа стала более зависимой от Вашингтона», — пояснил Антонов.

    Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков ранее объяснил, почему в данной ситуации ключевую роль может сыграть незапущенный газопровод «Северный поток — 2», и что собой представляют «газовые» перспективы Европы в ближайшем будущем.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Оптимизировано Серафинит - Акселератор
    Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.