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Посол Антонов: США раскрутили «санкционную машину» против российского бизнеса

Посол Антонов: США раскрутили «санкционную машину» против российского бизнеса
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

США пытается вытеснить Россию с мировых рынков с помощью санкционной политики. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Раскрученная Вашингтоном “санкционная машина” продолжает “штамповать” ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции», – написал Антонов.

Антонов сделал акцент на том, что многие санкции просто повторяют друг друга, что напоминает бездумную «штамповку». Посол отметил, что это, вероятно, максимум, на который способна американская бюрократия.

антироссийские санкции мировой рынок политика запада Посол Антонов
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