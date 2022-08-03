Посол Антонов: США раскрутили «санкционную машину» против российского бизнеса

США пытается вытеснить Россию с мировых рынков с помощью санкционной политики. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Раскрученная Вашингтоном “санкционная машина” продолжает “штамповать” ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции», – написал Антонов.
Антонов сделал акцент на том, что многие санкции просто повторяют друг друга, что напоминает бездумную «штамповку». Посол отметил, что это, вероятно, максимум, на который способна американская бюрократия.