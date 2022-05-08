Посол Антонов предупредил Запад о решительном ответе на возрождение нацизма

Через несколько часов по всей России начнется празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого праздника военнослужащие Вооруженных сил России, которые сейчас находятся в зоне спецоперации РФ на Украине, поздравили ветеранов, передает телеканал «360».