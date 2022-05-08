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    Посол Антонов предупредил Запад о решительном ответе на возрождение нацизма

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Посол Антонов предупредил Запад о решительном ответе на возрождение нацизма

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    Russian Embassy in the USA/Globallookpress

    Российская сторона не допустит, чтобы западные государства возродили нацизм. Соответствующее заявление сделал посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

    Дипломат подчеркнул, что сохранение правдивой информации о победе над фашизмом во времена Великой Отечественной войны для последующих поколений является священной обязанностью России. 

    «Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма», — заявил посол РФ в США во время онлайн-конференции «Бессмертный полк».

    По словам Антонова, Россия не потерпит попыток глумления над наследием воинов-победителей. Подобные действия «непременно встретят решительный отпор», заключил дипломат.

    Через несколько часов по всей России начнется празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого праздника военнослужащие Вооруженных сил России, которые сейчас находятся в зоне спецоперации РФ на Украине, поздравили ветеранов, передает телеканал «360». 

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