Посол Антонов предупредил США о последствиях поставок дальнобойных ракет Украине

Власти США на прошлой неделе объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи. В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами. В американской администрации ранее подчеркивали, что дальность ракет для отправляемых Украине РСЗО не будет превышать 70 км.