Посол Антонов предупредил США о последствиях поставок дальнобойных ракет Украине

Если США решат отправлять Украине дальнобойные ракеты, РФ предпримет адекватные шаги, чтобы отразить атаки. Об этом в эфире Первого канала заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Власти США на прошлой неделе объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи. В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами. В американской администрации ранее подчеркивали, что дальность ракет для отправляемых Украине РСЗО не будет превышать 70 км.
«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», – отметил Антонов.
Ранее российское посольство предупредило об угрозе оружейной эскалации на Украине, передает телеканал «360».