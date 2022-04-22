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    Посол Антонов посчитал лишение России статуса наблюдателя в ОАГ серьезной ошибкой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Посол Антонов посчитал лишение России статуса наблюдателя в ОАГ серьезной ошибкой

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    MFA Russia/via Globallookpress.com

    Решение комиссии Организации американских государств о приостановлении
    статуса России как постоянного наблюдателя в ОАГ является серьезной ошибкой. Такое
    заявление сделал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

    Дипломат отметил, что первостепенной задачей любой
    международной структуры является объединение стран в решении насущных проблем. По
    словам Антонова, Россия отдавала «все силы и возможности» достижению целей ОАГ.
    Однако организация оттолкнула «от себя надежного друга».

    «Это — часть целенаправленной кампании по изоляции России на
    международных площадках. Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои
    законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле», —
    добавил посол.

    Антонов возмутился включением в резолюцию бездоказательных
    обвинений в якобы нарушении международного права Россией. Однако он добавил,
    что Москва по-прежнему открыта к дальнейшему сотрудничеству с ОАГ.

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