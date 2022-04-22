Посол Антонов посчитал лишение России статуса наблюдателя в ОАГ серьезной ошибкой

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Решение комиссии Организации американских государств о приостановлении
статуса России как постоянного наблюдателя в ОАГ является серьезной ошибкой. Такое
заявление сделал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Дипломат отметил, что первостепенной задачей любой
международной структуры является объединение стран в решении насущных проблем. По
словам Антонова, Россия отдавала «все силы и возможности» достижению целей ОАГ.
Однако организация оттолкнула «от себя надежного друга».
«Это — часть целенаправленной кампании по изоляции России на
международных площадках. Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои
законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле», —
добавил посол.
Антонов возмутился включением в резолюцию бездоказательных
обвинений в якобы нарушении международного права Россией. Однако он добавил,
что Москва по-прежнему открыта к дальнейшему сотрудничеству с ОАГ.