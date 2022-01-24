Посол Антонов опроверг слухи об эвакуации российских дипломатов из США

Сообщения о якобы начале эвакуации российских дипломатов из Вашингтона в связи с ситуацией вокруг Украины являются ложью. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Информация о начале эвакуации россиян распространилась в социальных сетях. По словам Антонова, дипведомства в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне продолжают работать в штатном режиме.

«Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — отметил Анатолий Антонов на станице посольства в Facebook.

Вопрос о якобы эвакуации россиян в связи с ситуацией вокруг Украины поступил от CNN. Подобные запросы получали и другие дипломаты РФ на фоне распространяющихся в соцсетях слухах.

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