Посол Антонов: оппоненты Москвы не смогут изолировать Россию

Как бы не пытались оппоненты Москвы, изолировать Россию не получится. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.
По словам дипломата, Россия зарекомендовала себя как ответственного и надежного поставщика, который заинтересован в поддержании крепких взаимовыгодных торговых связей с иностранными союзниками. Об этом сказано в Telegram-канале посольства.
Антонов также сообщил, что раскрученная США «машина» ограничений продолжает «штамповать» санкции в отношении отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. При этом многие рестрикции повторяются. Посол предположил, что бюрократия придумать что-то новое уже не в состоянии.