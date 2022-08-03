Посол Антонов: оппоненты Москвы не смогут изолировать Россию

Антонов также сообщил, что раскрученная США «машина» ограничений продолжает «штамповать» санкции в отношении отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. При этом многие рестрикции повторяются. Посол предположил, что бюрократия придумать что-то новое уже не в состоянии.