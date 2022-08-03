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Посол Антонов: оппоненты Москвы не смогут изолировать Россию

Посол Антонов: оппоненты Москвы не смогут изолировать Россию
MFA Russia/via Globallookpress.com

Как бы не пытались оппоненты Москвы, изолировать Россию не получится. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, Россия зарекомендовала себя как ответственного и надежного поставщика, который заинтересован в поддержании крепких взаимовыгодных торговых связей с иностранными союзниками. Об этом сказано в Telegram-канале посольства.

Антонов также сообщил, что раскрученная США «машина» ограничений продолжает «штамповать» санкции в отношении отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. При этом многие рестрикции повторяются. Посол предположил, что бюрократия придумать что-то новое уже не в состоянии.

антонов посол США
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