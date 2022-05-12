Посол Антонов: «игра в отмену России» в США граничит с идеями расового превосходства

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Соединенные Штаты захлестнула волна русофобии, и «игра в отмену России» уже граничит с идеями расового превосходства. Соответствующее заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов в статье «РОССИЮ НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ» для издания Newsweek.
По словам дипломата, русофобию раздувают СМИ с подачи правящих кругов. Антонов отметил, что активисты русскоязычной диаспоры в США также сталкиваются с серьезными нападками – недавно был разгромлен Координационный совет российских соотечественников.
«Небывалая по размаху кампания по “отмене всего русского” проходит под аккомпанемент бездоказательных и огульных обвинений в адрес России с целью закрепить за ней образ “изгоя”», — передает слова посла RT.
Антонов сообщил, что русофобия в США уже вышла на новый уровень. Так, русские предприятия атакуют вандалы, и все происходящее имеет худшие формы «охоты на ведьм» времен «маккартизма».