...
    В тренде

    Посол Андреев: Россия заблокировала счета польского посольства в Москве

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Посол Андреев: Россия заблокировала счета польского посольства в Москве

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Alexander Rekun/Global Look Press

    Счета посольства Польши в Москве были заблокированы. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

    Он отметил, что данное решение было принято в качестве зеркальной меры на действия властей республики в отношении дипведомства РФ.

    «Естественно, в порядке взаимности по прошествии некоторого времени были заморожены счета посольства Польши в России», — сказал Сергей Андреев.

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поддерживать Украину недостаточно, следует искоренить «чудовищную идеологию русских».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Оптимизировано Серафинит - Акселератор
    Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.