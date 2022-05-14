Посол Андреев: Россия заблокировала счета польского посольства в Москве

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Счета посольства Польши в Москве были заблокированы. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев.
Он отметил, что данное решение было принято в качестве зеркальной меры на действия властей республики в отношении дипведомства РФ.
«Естественно, в порядке взаимности по прошествии некоторого времени были заморожены счета посольства Польши в России», — сказал Сергей Андреев.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поддерживать Украину недостаточно, следует искоренить «чудовищную идеологию русских».
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