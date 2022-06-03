Пособие на детей от 8 до 17 лет: как россиянам получить новую выплату от государства

«От соотношения средств семьи к прожиточному минимуму зависит и та выплата, которую могут получать на ребенка. Все зависит от того, сколько прожиточных минимумов приходится на каждого члена семьи, путем сложения доходов родителей и деления на количество членов семьи. При этом выплату можно получать на каждого ребенка», — рассказала эксперт.