Пособие на детей от 8 до 17 лет: как россиянам получить новую выплату от государства

Российские семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала «Народным Новостям», как россиянам получить новое пособие.
В Пенсионном фонде РФ сообщили о том, что можно получить новую выплату для семей с невысокими доходами, введенную по поручению президента. Сейчас семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет уже выплачено 48,6 млрд рублей.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала «Народным Новостям», что выплаты предоставляются в заявительном порядке. Размер пособия зависит от от ежемесячного дохода семьи.
«От соотношения средств семьи к прожиточному минимуму зависит и та выплата, которую могут получать на ребенка. Все зависит от того, сколько прожиточных минимумов приходится на каждого члена семьи, путем сложения доходов родителей и деления на количество членов семьи. При этом выплату можно получать на каждого ребенка», — рассказала эксперт.
По словам Волынец, выплата является ежемесячной. Она является хорошим подспорьем для семей с детьми, отметила наша собеседница.
«Заявление на получение выплаты нужно подать через Госуслуги. Сумма выплаты будет завесить от конкретного дохода семьи. Выплаты начисляются с момента подачи заявления, лучше сделать это как можно раньше. Выплата стала очень своевременной мерой», — подытожила наша собеседница.
Ранее «Народные Новости» писали, что глава российского государства Владимир Путин предложил учредить единовременную выплату за медаль многодетным семьям в размере 200 тысяч рублей. При ордене родительской славы необходимо выплачивать 500 тысяч рублей, считает Владимир Путин. При этом президент предложил возродить почетное звание «Мать-героиня».