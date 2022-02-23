Последствия взрыва возле троллейбусного депо в Луганске попали на видео

СМИ опубликовали видеозапись с места взрыва рядом с луганским троллейбусном депо. На кадрах можно заметить разрушенные стены и поврежденное основание одного из фонарных столбов.

Напомним, все произошло рано утром в среду. В настоящий момент на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.

Обстановка на линии соприкосновения сил в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны ВСУ, в том числе из тяжелого вооружения. В итоге было принято решение о всеобщей мобилизации и эвакуации женщин и детей на территорию России.

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