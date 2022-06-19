Последняя сцена украинского спектакля в Сталинграде: эксклюзивные кадры из подземелий «Азовстали»

После сдавшихся украинских солдат в подвалах осталось множество боеприпасов, пайков, обеспечения. Еще больше мусора, в первую очередь, упаковок от продуктов. Сидевшие в осаде, не голодали и не испытывали на момент сдачи серьезных проблем, было даже топливо для генераторов и вода. По свидетельствам многих жителей Мариуполя, там давно готовились к подобным сценариям. Но дух окруженных сломался быстрее, чем они сами для себя запланировали.