С самого начала боев за Мариуполь Украина придавала этому городу особое медийное и идеологическое значение. Очень быстро там стали сравнивать Мариуполь со Сталинградом. Но конечно, не с обороной города советскими войсками, а с окружением и «трагедией» Шестой армии Вермахта под командованием Паулюса. Похоже, такие сравнения оказались пророческими.
Попав в котел, украинские националисты долго надеялись на деблокаду, отступая в глубину города, пока не оказались заперты на крупнейшем металлургическом комплексе Европы «Азовсталь». Там еще некоторое время собравшиеся собирались войти в пантеон ультраправых героев, но в итоге сдались в плен, как и их предшественники в Сталинградском котле. Корреспондент «Народных Новостей» показал эксклюзивные кадры из подземелий «Азовстали».
О нравах собравшихся в подвалах «Азовстали» хорошо говорят книги и надписи на стенах. На столах до сих пор лежат биографии погибших бойцов «Азова»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) с символами и нарисованными пятнами крови на темных обложках. Можно найти и распечатанные заповеди украинского националиста, текст написан готическим шрифтом, над заглавием знаки «Волчий крюк», эмблема дивизии СС и украинского полка «Азов»*. На стенах краской нанесены распространенные в среде скинхедов символы и лозунги.
При этом в расположениях массово встречается не только военная форма, но и заводская, спецодежда. Именно ее использовали мирные мариупольцы, чтобы на улице не быть принятыми за военнослужащих во время городских боев. Видимо, украинские националисты оставляли себе и такой путь отступления.
После сдавшихся украинских солдат в подвалах осталось множество боеприпасов, пайков, обеспечения. Еще больше мусора, в первую очередь, упаковок от продуктов. Сидевшие в осаде, не голодали и не испытывали на момент сдачи серьезных проблем, было даже топливо для генераторов и вода. По свидетельствам многих жителей Мариуполя, там давно готовились к подобным сценариям. Но дух окруженных сломался быстрее, чем они сами для себя запланировали.
Символично пошутил кто-то из солдат ДНР, подписав над всеми этими развалинами «Азовстали» «удовлетворен». Такая вот аллюзия на автограф Жукова на Рейхстаге. Так закончилась украинская игра в «Сталинград», которая должна была войти в легенды трагическим финалом, но в самом конце обернулась фарсом.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела