Последняя «перемога»: победа Украины на Евровидении вызвала шквал гнева в Сети

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Украина в третий раз в своей истории и во второй раз за последние шесть лет стала победительницей в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». При этом организаторы имели полное право дисквалифицировать страну за политические лозунги в конце выступления.
Участники украинской рэп-фолк-группы Kalush Orchestra с песней Stefania стали победителями ежегодного конкурса песни «Евровидение-2022», который на это раз проходил в итальянском городе Турин.
Жюри из Польши, Молдавии, Латвии, Румынии, Литвы приняли решение дать максимальное количество баллов артистам из Украины. Таким образом, по окончании голосования украинские исполнители получили 192 балла. По итогам же зрительского голосования страна набрала 439 баллов. Общая сумма баллов достигла 631.
Известно, что второе место в конкурсе заняла Великобритания (466 баллов), третье — Испания (459).
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выступил с обещанием, что киевские власти собираются сделать все возможное, чтобы в следующий раз «Евровидение» состоялось в Мариуполе.
Уточним, что во время финала конкурса Kalush Orchestra планировали показать номер с «четким и достаточно сильным» посланием о военных действиях на Украине, однако организаторы «Евровищдения-2022» запретили им это делать.
Остается странным и факт того, что руководство музыкального конкурса закрыло глаза на политическое высказывание украинских артистов в конце их выступления. Дело в том, что в официальных правилах на сайте Евровидения подчеркивается, что конкурс остается неполитическим событием.
Таким образом, согласно утвержденным положениям международного конкурса, артистов из Украины обязаны были дисквалифицировать сразу же после их политических призывов. Отметим, что в конце своего выступления один из участников Kalush Orchestra призвал помочь «украинскому» Мариуполю.
Наряду с этим, ведущая от Польши на песенном конкурсе «Евровидение-2022» Идо Новаковская, выступая с речью в поддержку Украине, в конце короткой речи выкинула руку вперед в жесте, сильно напоминающем приветствие немецких националистов Третьего рейха.
«Слава Украине!» — выкрикнула ведущая, дополнив сомнительную жестикуляцию.
Но даже это жесткое нарушение уставов конкурса, опять-таки связанное с Украиной, было проигнорированное организаторами «Евровидения».
Многие эксперты уже успели высказаться, насчет произошедшего. По словам большинства специалистов, на видео один из многочисленных примеров нарушения правил проведения конкурса, по которым за политические действия или высказывания сразу же должна наступать дисквалификация.
Также отметим, что при этом организаторы «Евровидения» запретили России участвовать в конкурсе. Сама же РФ приняла решение выйти из Европейского вещательного союза, который и является организатором данного мероприятия
В совокупности данных факторов, у многих зрителей сложилось впечатление, что победитель в 2022 году был выбран заранее. Это вызвало шквал недовольства в Сети.
«Победитель сразу был очевиден, не удивительно»;
«Зачем на целый конкурс тратились. Сразу же было понятно, что “заслуженно” победит эта страна»;
«Они бы ее выбрали, даже если бы украинцы просто постояли бы на сцене и ушли. О, как выразительно они молчат! Браво!»;
«Что ожидать от общества с больным коллективным сознанием? Так все было мелко подстроено. Вместо дисквалификации – насчитали победу. Это не конкурс уже давно»;
«Не самый лучший конкурс, когда побеждают бородатые женщины и нарушители основных правил. Очень хорошо, что нас там нет»;
«У меня складывается четкое ощущение что это только для нас вторая мировая была освободительной. Судя по Европе им вполне родной этот нациский режим? »;
«Даже не сомневалась. Вчера знала точно на 100% победит Украина»;
«Это последняя перемога незалэжной, судя по всему»;
«Сенсации не произошло», — написали пользователи Сети.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что по всем правилам украинские музыканты должны были быть дисквалифицированы и сняты с конкурса «Евровидение-2022».