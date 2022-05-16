Последняя «перемога»: победа Украины на Евровидении вызвала шквал гнева в Сети

«Победитель сразу был очевиден, не удивительно»;

«Зачем на целый конкурс тратились. Сразу же было понятно, что “заслуженно” победит эта страна»;

«Они бы ее выбрали, даже если бы украинцы просто постояли бы на сцене и ушли. О, как выразительно они молчат! Браво!»;

«Что ожидать от общества с больным коллективным сознанием? Так все было мелко подстроено. Вместо дисквалификации – насчитали победу. Это не конкурс уже давно»;

«Не самый лучший конкурс, когда побеждают бородатые женщины и нарушители основных правил. Очень хорошо, что нас там нет»;

«У меня складывается четкое ощущение что это только для нас вторая мировая была освободительной. Судя по Европе им вполне родной этот нациский режим? »;

«Даже не сомневалась. Вчера знала точно на 100% победит Украина»;

«Это последняя перемога незалэжной, судя по всему»;

«Сенсации не произошло», — написали пользователи Сети.