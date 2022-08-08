Последняя Lada Vesta сошла с конвейера ижевского завода

Ижевское предприятие АвтоВАЗА выпустило последний экземпляр модели Lada Vesta. Сборка этой машины будет перенесена на завод, расположенный в Тольятти и начнется весной 2023 года.
Производственную площадку в Удмуртии ждет модернизация, после которой она станет выпускать комплектующие для «Весты». Также у совета директоров есть планы по локализации в регионе электрического Lada e-Largus с запасом хода 250-400 километров.
Концентрация производства самых популярных моделей на одной площадке позволит АвтоВАЗу сэкономить средства на логистике. Компания считает, что сможет преодолеть образовавшийся дефицит транспортных средств.