Последняя хитрость: зачем Зеленскому нужен референдум на Украине

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress Украина
На чтение 2 мин. Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поднять во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным вопросы Крыма и Донбасса. Взамен ультимативно требует гарантий безопасности. “Это очень трудная история для всех”, – заявил Зеленский.

“На первой встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы”, – отметил в интервью ряду европейских СМИ президент Украины Владимир Зеленский, рассуждая об актуальных и важных для Киева сферах.

К ним, в частности, относится Крым и Донбасс. Эти вопросы Зеленский обозначил как “очень трудную историю для всех”. Судя по словам президента Украины, для первой встречи с Владимиром Путиным он подготовил ультиматум: сделать первый шаг в вопросах Крыма и Донбасса, но взамен требуя от России гарантии безопасности и окончание спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Впрочем, на то, что уже во время этой встречи будет принято решение, Зеленский и не рассчитывает, ссылаясь на то, что вопрос решает не он один, а надо ещё согласовать это с народом и депутатами Верховной рады Украины.

Фактически же признаётся, что Киев в очередной раз хочет оттянуть процесс переговоров с Москвой. Но уже на самом высоком уровне. Кроме того, “крымский вопрос” Россия давно для себя закрыла и поднимать его на встрече с Зеленским Путин не намерен. Об этом ранее заявляли в Кремле.

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