Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин умер в Москве в возрасте 84 лет

Трагической новостью делится РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Вадим Бакатин вошел в историю прежде всего благодаря тому, что с разрешения президента СССР Михаила Горбачева раскрыл США оригинальную схему подслушивания нового здания американского посольства в Москве. Тогда отмечалось, что эти действия проводились в знак «доброй воли».