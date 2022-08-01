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Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин умер в Москве в возрасте 84 лет

Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин умер в Москве в возрасте 84 лет
Photo by form PxHere

Ушел из жизни последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин. Известный советский и российский политический деятель скончался в Москве на 85-м году жизни. Обстоятельства и причина смерти Бакатина не уточняются.

Трагической новостью делится РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Вадим Бакатин вошел в историю прежде всего благодаря тому, что с разрешения президента СССР Михаила Горбачева раскрыл США оригинальную схему подслушивания нового здания американского посольства в Москве. Тогда отмечалось, что эти действия проводились в знак «доброй воли». 

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