последний компактный iPhone рекордно подешевел в России

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Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, смартфон iPhone 13 mini (обзор) значительно подешевел в российских магазинах.





Компания Apple начала продажи iPhone 13 mini в России 24 сентября по рекомендованной розничной цене от 69 990 рублей. После того как Apple объявила о прекращении продаж в России, у некоторых официальных ретейлеров цена на iPhone 13 mini не только не снизилась, но и заметно выросла. Например, на момент написания новости в «Связном» базовая версия iPhone 13 mini с 128 ГБ памяти оценена в 72 990 рублей, да ещё и с «учётом скидки» с 89 990 рублей.

Тем не менее многие российские ретейлеры начали предлагать новинку заметно дешевле. В ряде магазинов iPhone 13 можно найти за 60 тысяч рублей, а рекордное предложение составляет 54 990 рублей. Разница от начальной цены составляет более 10%.

Многие авторитетные сетевые информаторы и аналитики сообщают о том, что iPhone 13 mini станет последним компактным флагманом Apple и в будущем компания полностью откажется от исполнения mini.