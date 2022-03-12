Последний рывок: Кедми рассказал, когда и как будет завершена спецоперация на Украине

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Спецоперация РФ на Украине развивается по плану и подошла к своему финальному этапу.

Российские войска продвигаются четко заданным изначально темпом и успешно справляются с поставленными командованием задачами. Самая большая группировка ВСУ, находящаяся в Донбассе, уже взята в кольцо и либо будет уничтожена, либо всем составом сдастся в плен. На это уйдет от силы несколько дней. Это, скорее всего последний мощный рывок участвующих в спецоперации подразделений. Одновременно с этим будут взяты заблокированные сейчас крупные города. В Мариуполе некоторые части НМ ЛДНР уже постепенно продвигаются вперед.

После решения главной задачи и начнется финальный этап, то есть полная зачистка от противника сначала Левобережной, а затем и Правобережной Украины с выходом к западным границам. На этот этап уйдет самое большее месяц, если учитывать самые непредвиденные обстоятельства. Завершится же операция абсолютной демилитаризацией и переустройством страны.

Дальнейшее развитие спецоперации на Украине в эфире YouTube-канала ITON.TV спрогнозировал бывший руководитель израильских спецслужб, военный эксперт Яков Кедми, отметив, что украинская армия уже сейчас по большей части дезорганизована, так как командование ВСУ потеряло рычаги управления.

«Военные действия в полном объеме будут продолжаться еще примерно месяц. Закончатся они освобождением всей Украины, на мой взгляд. Потом часть Украины рано или поздно, так или иначе присоединится к России. Я думаю прежде всего это будет вся Новороссия – вся промышленная русская Украина, может быть еще некоторые области и все черноморской побережье. А что останется, будет другой Украиной. Эта часть будет демилитаризована, денацифицирована и абсолютно нейтральна. И вероятно без промышленности. Ее здесь никогда не было и не будет. Это будет сельскохозяйственная, пасторальная, туристическая Украина», – расписал дальнейший сценарий военный эксперт.

Кедми уточнил, что специальная операция решит как минимум три основные проблемы России на этом направлении. Москва обеспечит свою безопасность, уничтожив плацдарм плод боком, позаботится о безопасности русскоязычных граждан и искоренит вновь возродившийся в Европе нацизм.

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