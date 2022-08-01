Последнее предупреждение Путина: как западные СМИ отреагировали на парад в честь Дня ВМФ России

Западная пресса расставила четкие акценты, описывая День Военно-морского флота России, который отметили 31 июля, пишет 5-tv.ru.
Главный торжественный парад Дня ВМФ приняла морская столица России — Санкт-Петербург. Туда приехал в том числе и верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин. Западные журналисты обратили внимание на речь российского лидера, который не только рассказал о мощи отечественного флота, но и напомнил об уникальных возможностях гиперзвукового оружия.
Так, британская пресса решила забыть о беспристрастности — главному мерилу качественной журналистики, — авторы материала Skynews не скрывали своего отношения лично к Владимиру Путину. Тем не менее британцам пришлось признать, что проследовавшие по Неве корабли — завораживающее зрелище, вселяющее уверенность в мощь российского флота.
Статьи в американской прессе получились более практичными. Авторы из США сосредоточились на конкретных видах вооружений, который показали во время парада, а также буквально по предложениям разобрали речь Владимира Путина. Например, Newsweek решил сосредоточиться на словах Путина о «Цирконах».
Геополитическое значение Дня ВМЯ России привлекло наибольшее внимание немецких СМИ. Так, издание Der Spiegel написало о «55-страничном документе» — Морской доктрине России, где НАТО обозначена как одна из главных угроз. Там же содержится и главное предупреждение: российский флот способен нанести сокрушительный контрудар любому, кто решит нарушить суверенитет и свободу РФ.
Напомним, в рамках праздничных мероприятий Дня Военно-морского флота России Владимир Путин заявил о безграничных возможностях гиперзвуковых ракет «Циркон». По его словам, они поступят на вооружение ВМФ в ближайшее время.