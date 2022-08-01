Последнее предупреждение Путина: как западные СМИ отреагировали на парад в честь Дня ВМФ России

Главный торжественный парад Дня ВМФ приняла морская столица России — Санкт-Петербург. Туда приехал в том числе и верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин. Западные журналисты обратили внимание на речь российского лидера, который не только рассказал о мощи отечественного флота, но и напомнил об уникальных возможностях гиперзвукового оружия.