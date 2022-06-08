Последнее предупреждение: Литовкин расшифровал сигнал Лаврова США о поставках ВСУ тяжелого вооружения

Посольство России в США предупредило, что поставки американских артиллерийских систем Украине могут привести лишь к эскалации, передает РИА Новости. Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил в беседе с «Народными Новостями», почему российские предупреждения не слышат на Западе, предпочитая подливать огонь в украинский кризис.
«Администрация (США — Прим. ред.) демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск — эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями», — сказано в сообщении российского дипведомства.
Напомним, ранее о последствиях передачи Украине дальнобойных систем вооружения предупреждал и министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и России», — заявил дипломат.
Не услышать российские предупреждения на Западе не могут, однако это не значит, что США и Европа адекватно отреагируют, полагает Виктор Литовкин. По его словам, в планы Запада по Украине входит лишь дальнейшее разжигание конфликта на Украине, но никак не снижение градуса эскалации.
«Они, безусловно, услышат. Важно, что им это неинтересно, поскольку их задача — как можно дольше затянуть конфликт на Украине, чтобы втюхивать Киеву свое вооружение, за которое ему придется очень дорого платить в будущем. Запад уже поставил Украине оружия на семь-восемь миллиардов долларов. Их придется выплачивать. Запад заинтересован в продлении операции. Он не дает Украине сесть за стол переговоров, подписать договоренности, сохранить человеческие жизни», — пояснил наш собеседник.
Вероятно, поставки тяжелых вооружений продолжатся, считает военный эксперт. Он напомнил, что президент России Владимир Путин четко дал понять Киеву: в случае поставок ракет большой дальности, Москва может нанести удары по объектам, по которым ранее не стреляли.
«Будут поставлять вооружения — мы его будем уничтожать, наносить удары по объектам, как сказал президент, по которым еще не наносили. Условно говоря по Офису президента Украины, Генштабу, зданию минобороны. Мало ли объектов в Киеве и не только», — подытожил Литовкин.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Россия свела к нулю эффективность поставок западного вооружения.