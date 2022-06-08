Последнее предупреждение: Литовкин расшифровал сигнал Лаврова США о поставках ВСУ тяжелого вооружения

«Они, безусловно, услышат. Важно, что им это неинтересно, поскольку их задача — как можно дольше затянуть конфликт на Украине, чтобы втюхивать Киеву свое вооружение, за которое ему придется очень дорого платить в будущем. Запад уже поставил Украине оружия на семь-восемь миллиардов долларов. Их придется выплачивать. Запад заинтересован в продлении операции. Он не дает Украине сесть за стол переговоров, подписать договоренности, сохранить человеческие жизни», — пояснил наш собеседник.