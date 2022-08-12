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После приёма самого дорогого в мире лекарства в России умер ребёнок. Отечественный аналог «Золгенсмы» появится через несколько лет

После приёма самого дорогого в мире лекарства в России умер ребёнок. Отечественный аналог «Золгенсмы» появится через несколько лет

Как сообщает «Коммерсантъ», Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата «Золгенсма» в Российской Федерации.

Ранее швейцарский разработчик лекарства Novartis сообщили о смерти двоих детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), включая одного из России и одного из Казахстана.

Причиной гибели детей стала острая печеночная недостаточность. Они умерли в течение пяти-шести недель после введения «Золгенсмы» и через несколько дней после постепенного снижения дозы кортикостероидов. Это гормоны, которые вводят для снижения воспаления.


«Золгенсма» является самым дорогим в мире лекарством, доза которого обходится более чем в 2 млн долларов. Одной дозы достаточно, чтобы заболевание перестало прогрессировать. В России «Золгенсму» зарегистрировали в декабре 2021 года, в официальный гражданский оборот ввели в июле 2022.

Ранее сообщалось, что российский аналог медпрепарата «Золгенсма» в данный момент проходит тестирование. Он появится в продаже в 2025–2026 годах.

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