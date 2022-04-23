После обстрела Шахтерска украинскими военными в ДНР возбудили уголовное дело

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела города Шахтерска в ДНР украинскими военными. Смертельные ранения получил маленький ребенок.
Установлено, что вечером 20 апреля украинские военнослужащие обстреляли жилые дома и общественные места Шахтерска из ракетной системы залпового огня «Смерч».
Пять мирных жителей получили ранения, малолетний ребенок скончался на месте. Военные следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности причастных к совершению этого преступления.
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