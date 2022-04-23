    В тренде

    После обстрела Шахтерска украинскими военными в ДНР возбудили уголовное дело

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    После обстрела Шахтерска украинскими военными в ДНР возбудили уголовное дело

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress/imago stock&people

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела города Шахтерска в ДНР украинскими военными. Смертельные ранения получил маленький ребенок. 

    Установлено, что вечером 20 апреля украинские военнослужащие обстреляли жилые дома и общественные места Шахтерска из ракетной системы залпового огня «Смерч».

    Пять мирных жителей получили ранения, малолетний ребенок скончался на месте. Военные следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности причастных к совершению этого преступления.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »