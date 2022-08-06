После непогоды в двух районах Петербурга не работает освещение

«6 августа в Санкт-Петербурге порывы шквалистого ветра достигали 27 метров в секунду. Стихия преимущественно бушевала в Курортном и Петродворцовом районах, где уже зафиксировано более 30 поваленных ураганным ветром деревьев на сети уличного освещения. Специалисты “Ленсвета” в оперативном порядке устраняют обрывы на сетях», – заявили представители предприятия.