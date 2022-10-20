После анонса новых iPad компания Apple подняла цены на iPad Air 5, iPad Mini 6 и iPad 9

iPad Air (5-го поколения), iPad Mini (6-го поколения) и iPad (9-го поколения) стали дороже в Индии после запуска iPad (10-го поколения) и iPad Pro 2022.

Технологический гигант из Купертино поднял цены, изменения уже отражены на официальном сайте. iPad Air (5-го поколения) дебютировал в этом году, а Mini (6-го поколения) и iPad (9-го поколения) — это прошлогодние планшеты.





Как пишет «Газета.ru», изменение официальных цен затронуло также Европу и Великобританию. Так, стоимость iPad mini шестого поколения выросла в Великобритании с 479 и 619 до 569 и 749 фунтов стерлингов соответственно за версии с 64 и 256 ГБ памяти. В европейских магазинах Apple цены на iPad mini выросли с €559 до €659 и с €729 до €859. То есть увеличились примерно на 20%.

Обычно с выпуском новых моделей цены на прошлые поколения опускаются, однако Apple повысила стоимость даже базовой модели iPad девятого поколения. Так, в Индии iPad mini и iPad 9 подорожали от 3 до 5 тыс. рупий. (около 2,2 и 3,7 тыс. руб.), в то время как iPad Air подорожал на 5 и 7 тыс. рупий (около 3,7 и 5,2 тыс. руб.).