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    Посла РФ в Болгарии Митрофанову встретили аплодисментами на праздновании 9 Мая в Пловдиве

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Посла РФ в Болгарии Митрофанову встретили аплодисментами на праздновании 9 Мая в Пловдиве

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    Егор Алеев/ТАСС

    Жители Пловдива встретили посла РФ Элеонору Митрофанову аплодисментами на торжестве в честь Дня Победы. Об этом информировал болгарский портал «Матрица».

    Празднование Победы в Великой Отечественной войне проходило перед памятником советскому солдату-освободителю «Алеша», который находится на холме Бунарджик.

    «Победа будет за нами», — скандировала толпа в адрес посла.

    Сообщается, что в начале церемонии прозвучали песни «Моя страна, моя Болгария» и «Катюша». После торжественной программы Митрофанова возложила цветы к мемориалу.

    Парад в честь Дня Победы традиционно прошел 9 мая на Красной площади в Москве. В нем приняли участие 11 тысяч человек. Перед гражданами страны с публичной речью выступил президент РФ Владимир Путин.

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