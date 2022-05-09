Посла РФ в Болгарии Митрофанову встретили аплодисментами на праздновании 9 Мая в Пловдиве

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Жители Пловдива встретили посла РФ Элеонору Митрофанову аплодисментами на торжестве в честь Дня Победы. Об этом информировал болгарский портал «Матрица».
Празднование Победы в Великой Отечественной войне проходило перед памятником советскому солдату-освободителю «Алеша», который находится на холме Бунарджик.
«Победа будет за нами», — скандировала толпа в адрес посла.
Сообщается, что в начале церемонии прозвучали песни «Моя страна, моя Болгария» и «Катюша». После торжественной программы Митрофанова возложила цветы к мемориалу.
Парад в честь Дня Победы традиционно прошел 9 мая на Красной площади в Москве. В нем приняли участие 11 тысяч человек. Перед гражданами страны с публичной речью выступил президент РФ Владимир Путин.
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