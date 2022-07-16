Посла РФ Келина вызвали в МИД Великобритании из-за смерти наемника в ДНР

Ранее стало известно , что британское министерство начало проверять сообщения о гибели Ури в ДНР.

«Министерство иностранных дел вызвало посла России Андрея Келина, чтобы выразить глубокую озабоченность Великобритании сообщениями о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на неподконтрольных правительству Украины территориях», — говорится в сообщении.

Британский МИД «озабочен сообщениями» о смерти иностранного наемника Пола Ури в ДНР. По этой причине в ведомство вызвали посла России Андрея Келина.