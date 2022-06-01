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Посетивший Донбасс актер Миронов изменил отношение к происходящему на Украине

Посетивший Донбасс актер Миронов изменил отношение к происходящему на Украине
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народный артист России Евгений Миронов посетил Донбасс, после чего изменил свое отношение к спецоперации ВС РФ на Украине.

По словам Миронова, он жалеет, что с самого начала не увидел все своими глазами. День, проведенный в окружении жителей Донбасса, помог ему понять происходящее.

«Я увидел и жителей, и врачей. Фантастических людей, которые приезжают из разных точек и помогают. Детей в больницах, которые пострадали», – подчеркнул артист в Telegram.

Ранее Миронов выступал против спецоперации на Украине. Он объяснил это импульсивностью творческого человека. Теперь актер советует своим коллегами самим поехать в Донбасс.

Украина
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