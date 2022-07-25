Порядок присуждения научных степеней и защиты диссертаций в России может измениться

Министерство науки и высшего образования России планирует изменить порядок присуждения научных степеней. Также в стране могут пересмотреть процедуру защиты диссертаций.
Согласно данным издания «Коммерсант», это решение является следствием мартовского постановления правительства. Так, в стране вводится мораторий на требование наличия публикаций, индексируемых в международных базах данных.
Сейчас аспиранты и докторанты, которые защищают собственные диссертации, должны опубликовать ряд статей в научных журналах, включенных в перечень ВАК. Они также могут разместить статьи в научных изданиях, индексирующихся базами данных Web of Science и Scopus.
Ранее правительство одобрило взаимное признание образования между Россией и ЛНР. Такая мера позволит уменьшить административные барьеры, передает телеканал «360».