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Порядок присуждения научных степеней и защиты диссертаций в России может измениться

Порядок присуждения научных степеней и защиты диссертаций в России может измениться
pxhere.com

Министерство науки и высшего образования России планирует изменить порядок присуждения научных степеней. Также в стране могут пересмотреть процедуру защиты диссертаций.

Согласно данным издания «Коммерсант», это решение является следствием мартовского постановления правительства. Так, в стране вводится мораторий на требование наличия публикаций, индексируемых в международных базах данных.

Сейчас аспиранты и докторанты, которые защищают собственные диссертации, должны опубликовать ряд статей в научных журналах, включенных в перечень ВАК. Они также могут разместить статьи в научных изданиях, индексирующихся базами данных Web of Science и Scopus.

Ранее правительство одобрило взаимное признание образования между Россией и ЛНР. Такая мера позволит уменьшить административные барьеры, передает телеканал «360».

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