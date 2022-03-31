Порядок экспорта газа в «недружественные страны» утвердили в России

Москва 24 февраля начала спецоперацию по денацификации

Украины, после чего Запад ввел новые антироссийские санкции. В связи с этим Владимир

Путин сообщил о новых условиях продажи сырья в «недружественные страны» —

теперь оно будет поставляться исключительно при оплате в нацвалюте России.