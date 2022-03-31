Порядок экспорта газа в «недружественные страны» утвердили в России

kremlin.ru / Администрация президента России Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о поставках
голубого топлива на рынки «недружественных стран».

Если такие государства не станут с 1 апреля платить за газ в
рублях, в России это признают как неисполнение обязательств по контрактам. Следовательно,
действующие соглашения будут остановлены, заявил Путин.

Москва 24 февраля начала спецоперацию по денацификации
Украины, после чего Запад ввел новые антироссийские санкции. В связи с этим Владимир
Путин сообщил о новых условиях продажи сырья в «недружественные страны» —
теперь оно будет поставляться исключительно при оплате в нацвалюте России.

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