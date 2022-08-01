Порядка восьми магнитных бурь разной мощности ожидаются в августе

Магнитные бури способны сильно влиять на здоровье и общее состояние людей. Специалисты предупреждают, что в августе ожидается восемь таких явлений.
Например, с 1 по 6 августа пройдет слабая магнитная буря мощностью три балла. Однако 3 августа эксперты ожидают вспышку, сила которой может достигать четырех баллов. Кроме того, вспышка средней мощности пройдет 10 августа, передает сетевое издание PROOREN.RU.
Чтобы защититься от магнитных бурь, следует снизить физическую активность. Медики рекомендуют правильно питаться и увеличить время прогулок на свежем воздухе.
Усилить негативный эффект магнитных бурь на организм может алкоголь, кофе и курение. Эксперты рекомендуют избегать стрессовых ситуаций в такие периоды.