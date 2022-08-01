Порядка восьми магнитных бурь разной мощности ожидаются в августе

Например, с 1 по 6 августа пройдет слабая магнитная буря мощностью три балла. Однако 3 августа эксперты ожидают вспышку, сила которой может достигать четырех баллов. Кроме того, вспышка средней мощности пройдет 10 августа, передает сетевое издание PROOREN.RU.