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Порядка тысячи школьных лагерей откроется в Подмосковье

Порядка тысячи школьных лагерей откроется в Подмосковье
pixabay.com/PD

Некоторым ребятам недоступен выездной отдых в летний период, поэтому альтернативой для них станут летние лагеря, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Летом в регионе будут традиционно функционировать лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений. В этом году свои двери для ребят откроют порядка тысячи таких объектов, сообщает издание «Вести Подмосковья».

В подобных лагерях полезно и интересно проводить время. Это отличный вариант для работающих родителей — дети будут находиться под присмотром опытных педагогов. Кроме того, школьники смогут найти новых друзей.

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RusNewsToday24
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