Порядка тысячи школьных лагерей откроется в Подмосковье

Некоторым ребятам недоступен выездной отдых в летний период, поэтому альтернативой для них станут летние лагеря, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Летом в регионе будут традиционно функционировать лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений. В этом году свои двери для ребят откроют порядка тысячи таких объектов, сообщает издание «Вести Подмосковья».
В подобных лагерях полезно и интересно проводить время. Это отличный вариант для работающих родителей — дети будут находиться под присмотром опытных педагогов. Кроме того, школьники смогут найти новых друзей.