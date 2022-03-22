Порядка 30 лагерей откроются для петербургских детей на весенних каникулах

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

pixabay.com

Около 7 тысяч путевок в лагеря выделили петербургским детям
на весенние каникулы. Работа лагерей будет организована с соблюдением всех
требований Роспотребнадзора.

Петербургское правительство выделило 6825 путевок в весенние
детские лагеря Ленобласти. Об этом рассказал глава отдела воспитательной работы
и дополнительного образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга Петр
Кузьмин, передает Peterburg2.

Кузьмин добавил, что в этом сезоне было выделено 6825
путевок, из которых 1,5 тысячи предназначены для льготных категорий, 300 — для
детей инвалидов и 5 тысяч — по сертификатам для детей работающих россиян. Для
маленьких петербуржцев будут открыты двери порядка 30 лагерей.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »