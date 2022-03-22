Порядка 30 лагерей откроются для петербургских детей на весенних каникулах

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Около 7 тысяч путевок в лагеря выделили петербургским детям
на весенние каникулы. Работа лагерей будет организована с соблюдением всех
требований Роспотребнадзора.
Петербургское правительство выделило 6825 путевок в весенние
детские лагеря Ленобласти. Об этом рассказал глава отдела воспитательной работы
и дополнительного образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга Петр
Кузьмин, передает Peterburg2.
Кузьмин добавил, что в этом сезоне было выделено 6825
путевок, из которых 1,5 тысячи предназначены для льготных категорий, 300 — для
детей инвалидов и 5 тысяч — по сертификатам для детей работающих россиян. Для
маленьких петербуржцев будут открыты двери порядка 30 лагерей.
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