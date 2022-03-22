Порядка 30 лагерей откроются для петербургских детей на весенних каникулах

Кузьмин добавил, что в этом сезоне было выделено 6825

путевок, из которых 1,5 тысячи предназначены для льготных категорий, 300 — для

детей инвалидов и 5 тысяч — по сертификатам для детей работающих россиян. Для

маленьких петербуржцев будут открыты двери порядка 30 лагерей.