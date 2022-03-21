Портал MySmartPrice опубликовал возможные чертежи будущего iPhone 14

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Инсайдеры опубликовали возможные чертежи смартфона компании Apple iPhone 14. Обнародованными
материалами поделилось издание MySmartPrice.

Судя по представленным схемам, дизайн устройства не получил
серьезных изменений по сравнению c iPhone 13. Смартфон по-прежнему имеет плоские грани, модуль с
двойной основной камерой, а также так называемую «монобровь», в которой
находятся датчики и сенсоры Face ID. Предполагается, что iPhone 14 получит 6,1-дюймовый дисплей, а
экран iPhone 14 Max будет иметь диагональ 6,7 дюйма.

Ранее стало известно, что Apple решила приостановить продажи
своих устройств на территории России. Однако полностью с отечественного рынка
компания пока не ушла, пользователям по-прежнему доступны магазин приложений
AppStore и обновления iOS, передает телеканал «360».

 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru