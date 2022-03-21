Портал MySmartPrice опубликовал возможные чертежи будущего iPhone 14

Судя по представленным схемам, дизайн устройства не получил

серьезных изменений по сравнению c iPhone 13. Смартфон по-прежнему имеет плоские грани, модуль с

двойной основной камерой, а также так называемую «монобровь», в которой

находятся датчики и сенсоры Face ID. Предполагается, что iPhone 14 получит 6,1-дюймовый дисплей, а

экран iPhone 14 Max будет иметь диагональ 6,7 дюйма.