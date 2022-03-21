Портал MySmartPrice опубликовал возможные чертежи будущего iPhone 14

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Инсайдеры опубликовали возможные чертежи смартфона компании Apple iPhone 14. Обнародованными
материалами поделилось издание MySmartPrice.
Судя по представленным схемам, дизайн устройства не получил
серьезных изменений по сравнению c iPhone 13. Смартфон по-прежнему имеет плоские грани, модуль с
двойной основной камерой, а также так называемую «монобровь», в которой
находятся датчики и сенсоры Face ID. Предполагается, что iPhone 14 получит 6,1-дюймовый дисплей, а
экран iPhone 14 Max будет иметь диагональ 6,7 дюйма.
Ранее стало известно, что Apple решила приостановить продажи
своих устройств на территории России. Однако полностью с отечественного рынка
компания пока не ушла, пользователям по-прежнему доступны магазин приложений
AppStore и обновления iOS, передает телеканал «360».