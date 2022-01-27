Портал Harper's Bazaar перечислил главные опасности сухофруктов

Портал Harper's Bazaar перечислил главные опасности сухофруктов Новости
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Сухофрукты являются спорными продуктами, так как наряду с их полезными свойствами есть ряд опасностей. Их перечислил портал Harper’s Bazaar.

Одна из «тайных угроз» сухофруктов заключается в калорийности. В таких продуктах содержится больше сахара. И это может спровоцировать набор лишнего веса или развитие ряда болезней. Другая опасность кроется во «внешности» продукта. Чаще всего покупатели приобретают яркие и гладкие сухие фрукты.

«Сушеный фрукт на то и сушеный, и, теряя воду, он скукоживается и приобретает не очень аппетитный вид. Находчивые производители не растерялись и решили обрабатывать фрукты специальными химическими соединениями, содержащими сульфиты, которые придают им идеальный вид. Вот только сульфиты могут навредить вашему здоровью», — отмечается на портале.

Сухофрукты привередливы к условиям хранения. При повышенной влажности на поверхности плодов может образоваться плесень. Среди плюсов авторы портала выделили насыщенность сухофруктов питательными веществами и витаминами. Этот продукт натуральный, который способен улучшить пищеварение. Но есть его следует в умеренных дозах.

 
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